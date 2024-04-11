Прекрасны без пластики: какие процедуры помогают звездам выглядеть моложе

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Кто из знаменитостей делает «уколы красоты»?

Доктор эстетической медицины, дерматолог Наталья Михайлова рассказала, какие косметологические процедуры помогают знаменитостям поддерживать ухоженный и привлекательный вид на примере Натальи Рудовой, Екатерины Климовой, Алсу и Валерии. Об этом сообщает KP.RU.

«Невооруженным глазом видно комплексное внимание к своему здоровью и длительное сохранение веса в одном диапазоне, что положительно сказывается на внешности и отсутствии таких проблем, как „брыли“, складки и выраженное провисание тканей», — отмечает эксперт.

Однако, по мнению специалиста, хорошую наследственность никто не отменял. Гены значительно влияют на то, как люди стареют.

«Не стоит забывать, что скорость увядания кожи зависит в том числе и от питания, занятий спортом, правильного сна, низкого уровня стресса. Внешний вид наших героинь говорит о том, что у них все хорошо с образом жизни», — добавляет она.

Екатерина Климова

Климова в свои 46 лет периодически прибегает к таким эстетическим процедурам, как биоревитализация и биорепарация, считает специалист. Они помогают сохранить красоту и тонус кожи и предотвращают появление морщин.

Алсу

40-летняя певица Алсу, по мнению дерматолога, за последние 15 лет вообще не изменилась. Такой результат достигается с помощью потрясающей генетики и регулярного ухода.

Она не скрывает, что поддерживает молодость «укольчиками красоты». Для хорошего тонуса кожи Алсу также может прибегать к биоревитализации и биорепарации.

Валерия

Певица Валерия в свои 55 лет обладает интересным морфотипом, отметила Михайлова. У артистки нет выраженной подкожной клетчатки.

Возможно, она использует какие-либо лазерные процедуры и точечное применение филлеров. Для своих лет Валерия выглядит молодо и естественно, считает специалист.

Наталья Рудова

Дерматолог отмечает тонкую и качественную работу во внешности 40-летней актрисы Натальи Рудовой. Ее деятельность связана с показом эмоций и постоянным общением, что предполагает появление мимических морщин, однако мы их не видим.

«Однозначный „антидот“ такого типа морщин — это ботулинотерапия по методике full face. На сегодняшний день существуют техники проведения процедуры, которые дают выраженный и яркий эффект, но минимально влияют на экспрессию эмоций», — рассказала специалист.

У всех знаменитостей лица выглядят натурально и естественно, считает Михайлова. Это говорит об отсутствии эффекта «оверфиллинг» из-за избытка филлеров, поэтому их количество было либо минимальным, либо отсутствовало совсем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: от каких косметологических процедур лучше отказаться весной.