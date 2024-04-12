Возвращение в Средневековье: план Британии по высылке мигрантов в Руанду провалился с треском

Политолог Дудаков: Британия не может избавиться от мигрантов

Фото: www.globallookpress.com / Angelos Tzortzinis

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Этому, в частности, помешало решение ЕСПЧ.

Политолог Малек Дудаков считает, что Великобританию штурмуют десятки тысяч нелегалов. Такого демографического замещения страна не испытывала со времен вторжения норманнов в XII веке, пишет EADaily.

Премьер-министр королевства Риши Сунак снова попал в затруднительное положение из-за миграционного кризиса. Он попытался устроить переговоры с президентом Руанды Полем Кагаме по вопросу депортации нелегалов.

Решение о переселении мигрантов в Руанду было принято около двух лет назад. Государству даже заранее заплатили 300 миллионов фунтов за строительство социальных домов для них.

Но с того момента туда не отправили ни единого человека. Сначала помешала типичная британская бюрократия, а затем вмешался и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который посчитал это нарушением прав мигрантов.

На данный момент консерваторы планируют превратить осенние выборы в референдум о выходе страны из состава ЕСПЧ, говорит Дудаков. Также стало известно, что 70% социального жилья для мигрантов в Руанде уже продано местным жителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии начались разговоры о смещении Сунака с поста премьера.