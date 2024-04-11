«Не нашли слов»: почему некоторые страны ОБСЕ не осудили теракт в «Крокусе»

Лукашевич: не все страны ОБСЕ выразили соболезнования после теракта в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Трагедия в Подмосковье унесла жизни 144 человек, шесть из них — дети.

Ряд стран — участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не стали выражать соболезнования России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в своем выступлении на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

Дипломат отметил, что естественная реакция — осуждение терроризма и слова поддержки и соболезнований в адрес страны и народа — была продемонстрирована большинством стран. Однако не все государства выказали свою солидарность.

«Уместно сказать, что ряд государств — участников ОБСЕ воздержались от соболезнований, не найдя также никаких слов для осуждения актов террора против российских граждан. Не прозвучало таковых и от представителей киевского режима», — подчеркнул Лукашевич.

Постпред при ОБСЕ также напомнил, что Украина и вовсе допускала абсурдные комментарии, вплоть до прямых обвинений властей России и пыталась вызвать панику в обществе внутри страны. Однако чаяниям киевского режима не суждено было сбыться.

«План киевских марионеток НАТО не сработал, панику в российском обществе вызвать не удалось. Наш многонациональный народ, как и в другие критические моменты своей истории, продемонстрировал высокую сплоченность, сознательность и выдержку», — добавил дипломат.

Кроме того, Лукашевич обратил внимание на то, как быстро некоторые страны начали делать собственные, непонятно на чем обоснованные, выводы. В частности, речь шла о заявлениях Вашингтона, Брюсселя и Лондона, которые практически сразу после новостей о теракте начали говорить о следе ИГ*.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По некоторым данным, у обвиняемых были связи на территории Незалежной.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о новом подозреваемом в деле о теракте в «Крокусе».

* — террористическая группировка, запрещенная в России