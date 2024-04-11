В поиске спасителей: выжившие в «Крокусе» ищут своих ангелов-хранителей

Выжившие в теракте в «Крокусе» ищут тех, кто помог им выбраться

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Основной удар приняли на себя пожарные, которые работали с первых минут теракта и до самого конца.

Выжившие в теракте в «Крокус Сити Холле» до сих пор ищут своих спасителей. Они рассматривают кадры нападения, чтобы узнать лица тех, кто дал им выбраться из концертного зала. Списываются в соцсетях с участниками тех страшных событий. И очень хотят поблагодарить каждого, кто протянул руку помощи. Иван Литомин поговорил с ними.

Он до сих пор не может забыть то, что с ним произошло… И даже сейчас просматривая кадры горящего «Крокуса» на своем телефоне, вспоминает тех, кого вытаскивал из огня и дыма. Зайпулла Магомедов зашел в зрительный зал ровно к началу концерта. Только сел на свое место, хотел снять небольшое видео для друзей, но съемку прервали выстрелы. Зайпулла даже не сразу понял, что это теракт. Думал — пиротехника и спецэффекты. Но когда зал загорелся, зрители бросились врассыпную. Огонь и дым заполняли коридоры и холл. Мужчина не растерялся.

«Догнал мужика с парнем. Взял парня на плечо, потому что бежать под руку вдвоем сильно дольше и тяжелее. Да и уже сильная задымляемость была. Там дышать тяжело было. Задержал дыхание практически и мы бежали», — вспоминает Зайпулла.

Он несколько раз возвращался внутрь и помогал выйти тем, кто прятался от террористов. Люди в панике забивались в углы, ложились на пол, закрывались в туалетах.

Елена Воробьева сквозь едкий дым практически наощупь нашла первую попавшуюся дверь. Вспоминает, внутри помещения их было десять человек. Они заперлись. И выбраться удалось лишь через окно.

«Связали эти кабеля. И вот мужчина первый спустился. И вот фасадные вот эти стекла. На один выступ, получается. И не хватило до конца. И друг мой нарвал еще кабелей этих, еще связали, он их кинул ему. Мужчина спустился, пошел звать пожарных», — рассказывает женщина.

Без них бы не спаслись. Пожарный расчет «Крокуса» под руководством Константина Крупина был на месте с самых первых минут теракта. Они обязаны быть наготове ровно за час до мероприятия — это инструкция. Так происходит во время любого концерта в Крокусе. Когда началась стрельба, Крупин вместе с командой тут же прибыли на место ЧП и немедленно вызвали подмогу.

«У нас же в первую очередь — это спасение людей. То есть выбирается на любом пожаре решающее направление. То есть, если есть угроза жизни и здоровью, то все силы и средства направляются на спасение людей. Любыми путями», — подчеркивает дежурный специалист управления пожарной охраны АО «Крокус» Константин Крупин.

Помогали пожарным и охранники «Крокуса». Выводили людей через запасные выходы. Ломали заблокированные двери. Те, что люди сами запирали, убегая от террористов. В это время кругом уже был дым. Сотнями выводили людей гардеробщики и другие сотрудники «Крокуса».

Продюсер Александр Старых сидел в партере и когда началась стрельба выбежал из зала через сцену.

«Все работники звали, все кричали, куда выходить, когда мы вот выбегали. Оттуда я слышал крики — проходите здесь, выбегайте отсюда. Все отработано четко, штатно», — вспоминает Старых.

И вот, спустя почти месяц после трагедии, они ищут друг друга. Спасители и спасенные. Они даже лица друг друга не запоминали, но точно будут помнить поступки. Зайпулла Магомедов точно знает: выведенные им из дыма и огня отец и сын остались живы. И надеется однажды встретиться с ними.