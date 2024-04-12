Счастье на Мальте: куда пропала дочка Михаила Задорнова

Фото: Instagram* / jzadornova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Единственная дочь известного сатирика вышла замуж за финикийца и нашла себя в творчестве.

Михаил Задорнов, знаменитый писатель-сатирик и юморист, несомненно, оставил миру огромное творческое наследие. Однако также артист «оставил» после себя единственную и любимую дочь — Елену Задорнову. Накануне она поделилась в своем личном блоге видеороликом, на котором забавно говорит по-русски и зовет подписчиков посетить выставку с ее работами на Мальте, где проживает.

Многих поклонников артиста интересует: где сейчас находится Елена Михайловна? И почему она не живет в России?

Единственная наследница

Всесоюзная популярность Задорнова пришла в 1984 году после выхода телепередачи «Вокруг смеха», где он прочитал свой фельетон «Два девятых вагона». Также в том же году он встретил свою будущую вторую жену, Елену Бомбину, в Риге после одного из своих выступлений. Там же она родила ему дочь.

Михаил Николаевич стал отцом достаточно поздно — ему было 40 лет, когда появилась на свет маленькая Лена. Долгожданного ребенка в 1990-м году артисту подарила его возлюбленная Елена Бомбина, которая была администратором сатирика.

Примечательно, что артист в это время уже 19 лет состоял в браке с доктором филологических наук Велтой Яновной Задорновой, в девичестве Калнберзинь. После рождения все же долгожданной дочери сатирик не ушел от супруги, а жил на две семьи еще десять лет. И только в студенческие годы наследница настояла на том, чтобы отец развелся и женился на ее маме.

Елене не нравилось, что пресса называла ее «внебрачной дочкой». Свое дитя отец обожал, поэтому последовал этому совету.

«Я приложил много сил, чтобы ее жизнь была полна впечатлений. Мы много путешествовали…» — говорил драматург о Елене.

Девочку назвали в честь бабушки со стороны отца — Елены Мельхиоровны, жены знаменитого советского писателя Николая Задорнова. Для артиста отцовство было очень важно. Именно поэтому девочка всегда занимала в сердце знаменитости особенное место.

С появлением дочери Задорнов словно вновь помолодел — он никогда ничего не жалел для любимой наследницы. Они регулярно ездили в путешествия, очень много общались и часто проводили время вместе. Михаил Николаевич дарил Лене разные подарки, всегда хранил ее детские поделки и ждал каждой встречи.

Умница-дочка

С самого первого дня своей жизни Лена росла красавицей и умницей, а также обладала удивительной харизмой — прямо как у папы. Немудрено, что девушка рано или поздно решила попробовать себя в актерской сфере и пойти по стопам отца. Она занималась творчеством в школе, участвовала в местном КВН, а после и вовсе с первой попытки поступила в Российский институт театрального искусства — ГИТИС в Москве.

Все пророчили Елене Задорновой потрясающую актерскую карьеру и покорение российского шоу-бизнеса. Но дочка сатирика по мере взросления осознала, что не хочет двигаться по такому пути. Всего через год учебы она поняла, что подобная профессия ей чужда, «не лежит» сердце.

Отец принял решение дочери, ведь ему было важно, чтобы она была счастлива. Он допустил только единственную попытку заставить Лену вновь окунуться в актерство — снял ее в своей картине «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка».

И все же чуда не произошло и девушка решила выбрать новое увлечение.

«Характер у нее папин — резкий и дерзкий. Когда Михаил однажды проявил недовольство по поводу какого-то ее непослушания, он в гневе выпалил: «Дочь! Вся страна слушается моих советов, и только ты меня не слушаешь!». На что она спокойно и в стиле самого Задорнова обескуражила его своим вопросом: «А страна стала жить лучше после твоих советов?» Михаил надолго замолчал, но потом сказал мудрую фразу: «Дочь! У меня сложилось сейчас ощущение, что я сам с собой ругаюсь. Или со своим отражением в зеркале. Пора прекращать это делать!» — рассказывала об отношениях Михаила и Елены его супруга.

Внезапный переезд

Еще при жизни отца Задорнова Елена отправилась учиться на Мальту. Сперва Елена жила на две страны, однако в итоге осталась там навсегда. Михаил Николаевич был рад за драгоценную дочку — она наконец нашла свое место. Знаменитый отец даже приобрел для нее отдельное жилье.

Девушка поселилась в столице Мальты — Валетте. Она получила высшее образование: выучилась на социолога и антрополога. И все же от творчество окончательно не отказалась — сейчас Елена с удовольствием пишет картины и сочиняет стихи. Кроме того, иногда она трудится организатором мероприятий и открывает собственные выставки. Так и сейчас женщина приглашает всех желающих посетить собственный показ.

Давать интервью дочка сатирика не любит — как и отца ее больше тянет к спокойствию и уединенности. Она редко общается с журналистами и ведет достаточно скромный образ, без излишней роскоши или пафоса.

Семейное счастье

Удерживает на Мальте Задорнову не только любимая профессия, но и необыкновенная любовь. Не так давно Елена стала многодетной мамой. У нее трое детей от уроженца Ливана, Али Тартузи. О появлении третьего ребенка Елена сообщила в привычной стихотворной форме.

«Скажу всем тем, что говорят, что, мол, задорновская дочка вдруг родила. Троих. И в ряд, не устанавливая точки. Да, родила! Назло вражде! И не от русского, к тому же», — призналась Елена в своем блоге.

В декабре 2021 года дочь сатирика сообщила поклонникам, что вышла замуж за финикийца и ждет первенца. А в феврале следующего года она родила дочь Алиену. Пол и имена двоих других детей Елена скрывает.

Три главные женщины в жизни

Михаил Задорнов в последние годы жизни боролся с раком. У него диагностировали опухоль головного мозга. Не стало писателя 10 ноября 2017 года. Во время страшной болезни три главные и любимые женщины были рядом с ним.

Последний год юморист провел в больницах. Велта, Елена и Бомбина были у его постели почти круглосуточно.

Юморист не хотел, чтобы после его смерти любимые женщины ругались из-за наследства. Он разделил его справедливо. Наследство состояло из квартиры в Москве площадью 125 квадратных метров и стоимостью около 30 миллионов рублей, а также дома в Юрмале примерно за семь миллионов рублей. Также двушка в Москве, которая стоит около десяти миллионов рублей, дома в Подмосковье стоимостью 30 миллионов рублей, а также недвижимость в Риге за десять миллионов рублей. Артист не забыл и о своей сестре Людмиле. Ее он тоже не обидел.

На момент кончины артиста денег на его счетах почти не осталось — все ушло на оплату лечения в частных клиниках: сначала в Берлине, потом в Риге, а затем в Москве.

Также на три части он разделил авторские права на монологи, пьесы и сценарии. Теперь ежемесячно наследницы получают от 50 до 100 тысяч рублей.

Отчисления приходят после того, как его рассказы читают, а выступления — показывают. К тому же, в Московском губернском театре с 2017 года идет спектакль «Весна», поставленный по его произведению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас живет Александр Збруев.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.