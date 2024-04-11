«Замерзнуть не получится»: что будет с человеком без скафандра в космосе

Ученый Бурмистров: у человека не закипит кровь в космосе без скафандра

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"

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Могут ли лопнуть внутренние органы?

Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров в преддверии Дня космонавтики рассказал, что произойдет с человеком, если он попадет в открытый космос без скафандра.

Несмотря на распространенные мифы, его тело не раздуется и внутренние органы не лопнут. Однако при этом он получит многочисленные гематомы и разрывы капилляров, кожа посинеет, а организм испытает сильнейшую боль, рассказывает URA.RU.

«Замерзнуть в космосе тоже не получится, поскольку замерзание — это процесс теплообмена. А с чем человеческое тело будет обмениться теплом, если вокруг практически „пустой“ космический вакуум? Человек начнет ощущать прохладу, но только потому, что при ничтожно низком давлении с его тела будет активно испаряться влага, забирая немного тепла с собой. Но это даже нельзя называть обморожением», — рассказал он.

Специалист добавил, что лучи Солнца в космосе не способны сжечь человека, но он получит ультрафиолетовые ожоги. Это произойдет из-за отсутствия атмосферы, которая на поверхности Земли защищает людей от солнца. Эксперт также развеял распространенный миф о закипании крови в космосе.

«В отличие от той же слюны, которая находится практически за пределами организма, кровь содержится внутри кровеносной системы, которая поддерживает собственное давление — знаменитые 120 на 80», — объяснил Бурмистров.

В таких условиях кровь закипит только при температуре +46 градусов, добавил он.

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