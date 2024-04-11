Новая пассия появилась в жизни 91-летнего отца Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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До этого он встречался с женщиной, которая была моложе его почти на 50 лет.

Бедрос Киркоров, несмотря на свой пожилой возраст, ведет активную личную жизнь. В прошлом году 90-летний отец поп-короля уже успел развестись со своей женой Людмилой, с которой они прожили в браке более 25 лет.

Тогда он объяснил свое решение тем, что у него слабое здоровье, а супруга, по его мнению, не уделяла ему должного внимания, сообщает KP.RU. Киркоров-старший предпочел не оставаться в одиночестве, поэтому уже скоро его сын сам представил публике новую пассию родителя, которая была моложе того почти на полвека.

Ею оказалась 43-летняя Олеся, которая была помощницей Киркорова-старшего. При этом женщина является давней поклонницей творчества его сына Филиппа.

«В зале мой папа, человек, который дал мне жизнь, дал мне фамилию и который сегодня в свои почти 91 со своей молодой избранницей сидит и аплодирует мне. Вот с кого надо брать пример!» — сказал поп-король на концерте в Кремлевском дворце в честь своего дня рождения.

Однако любовь продлилась недолго: пара прожила вместе почти год. Подруга почти круглосуточно дежурила у его кровати, когда Бедрос проходил обследование сердца в больнице.

Однако зимой Бедрос с Олесей сильно поругались, после чего женщина от него съехала. По словам знакомых, она хотела узаконить отношения с Бедросом, однако тот жениться не хотел, так как считает, что женщинам от него нужно только имущество.

Родитель поп-короля снова не стал коротать время в одиночестве и завел новую даму сердца. По словам приятелей Бедроса, за ним сейчас присматривает «очень хорошая женщина».

Интересно, что они познакомились еще когда Бедрос жил с Олесей. О новой возлюбленной известно, что она занимается благотворительной деятельностью и работает в известном фонде.

«Когда Олеся ушла, новая подруга быстро ее заменила. Мол, Бедрос не сможет жить один, ему нужна круглосуточная помощь. Новая пассия Киркорова-старшего тоже намного его моложе, ей 57 лет. И родословная у нее неплохая: она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева», — говорит приятель семьи.

Источники утверждают, что в свои 91 отец Киркорова буквально светится от счастья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники не оценили новую избранницу Киркорова.