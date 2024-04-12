Дала обещание: монахиня год хранила скелет подруги в чемодане

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

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Как 80-летняя женщина объяснила это?

В Чили задержали монахиню, которая целый год хранила скелет умершей подруги в чемодане, передает газета La Tercera.

Останки 58-летней женщины были найдены в чемодане, оставленном на оживленной улице. Оказалось, что монахиня возила его с собой целый год. Полиции Сантьяго 80-летняя женщина рассказала, что дала обещание умершей подруге никогда не расставаться с ней.

«По первой информации, 80-летняя монахиня, проживающая в доме, расположенном на улице Лос-Хардинес, оставила возле своего дома чемодан с человеческими останками, который нашел переработчик мусора и почувствовал неприятный запах», — заявили в полиции.

Женщина, сказал один из полицейских, умерла от болезни год назад, и с тех пор подруга держала ее в чемодане из-за привязанности, которую испытывала к ней. По информации чилийских СМИ, монахиню не будут привлекать к уголовной ответственности, но ей грозит штраф за то, что она вовремя не предупредила правоохранительные органы о смерти подруги, чтобы ее можно было похоронить или кремировать.

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