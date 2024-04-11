Ким Чен Ын призвал свою армию как никогда готовиться к войне

Фото: AP/TASS / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Северокорейский лидер сделал такое заявление во время визита в Военно-политическую академию.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал армию готовиться к войне «как никогда». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто в возможной войне», — говорится в материале.

Свое заявление Ким Чен Ын сделал во время визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира. В учреждении он встретился с преподавателями и студентами, осмотрел корпуса и изучил результаты исследования военных намерений и потенциальных действий противника, подготовленный специалистами.

Северокорейский лидер отметил сложную ситуацию в мире и вспыхивающее пока локальные конфликты в разных регионах, а также нестабильную обстановку вокруг КНДР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил сотрудничество с Северной Кореей во время визита в Пхеньян.