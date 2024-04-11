Разведен и с семьей не общается: что известно о новом подозреваемом в деле о теракте в «Крокусе»

Дочь предполагаемого пособника террористов из «Крокуса» заявила, что он в Польше

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Его приемная дочь рассказала, что мужчина последнее время жил не в России.

Предполагаемый пособник террористов, напавших на людей в «Крокус Сити Холле», может находиться в Польше. Об этом в беседе с RT сообщила приемная дочь подозреваемого.

Девушка утверждает, что ее отец находился в России только «зимой» и давно не выходил с ней на связь. А вот с ее матерью якобы общался днем ранее и заявил, что покинул территорию РФ.

В Польше мужчина якобы занимается ремонтом машин. По данным СМИ, подозреваемый был женат с 2005 по 2011 год, после развода судился с бывшей женой из-за неоплаченных коммунальных услуг и хотел забрать у нее гараж.

Предварительно, речь может идти о мужчине, сбежавшем от силовиков в подмосковном Чехове накануне. В городе введен план «Сирена», поднявший по тревоге все подразделения.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что источник заявил об обнаружении письма с угрозой теракта в «Красногорск Плазе».