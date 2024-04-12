Мнение стоматолога: как правильно выбрать приспособление для чистки зубов

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Обычной щетки недостаточно для качественного ухода.

Стоматолог-терапевт, хирург Константин Наам рассказал, что после чистки зубов щеткой нужно обязательно использовать дополнительные средства, в том числе ирригатор. Об этом пишет Lenta.ru.

По мнению врача, благодаря ирригатору можно тщательно очистить зубы и промежутки между ними, а также удалить остатки пищи и бактерии. Все это поможет предотвратить развитие кариеса и заболевания десен.

Перед покупкой устройства важно помнить, что оно не сможет полностью заменить чистку зубов обычной щеткой, так как именно она является главным средством для гигиены полости рта. Для комфортного использования ирригатора в нем должна быть функция регулирования давления струи, добавляет стоматолог.

Помимо этого, необходимо выбирать большой объем емкости для воды. Это позволит использовать устройство длительное время без постоянной дозаправки ирригатора.

«Ирригаторы обычно идут с различными насадками: стандартная для общего очищения зубов, для очистки промежутков между зубами, для массажа десен. Обратите внимание на наличие и разнообразие насадок», — рассказывает специалист.

Перед покупкой прибора рекомендуется почитать отзывы других покупателей, чтобы получить информацию о реальном опыте использования устройства. Эксперт также советует сначала получить индивидуальную консультацию у стоматолога, прежде чем приобретать ирригатор.

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