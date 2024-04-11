«Постарались связаться»: Шукшина поговорила с дочерью после новостей об аресте

Актриса Федосеева-Шукшина связалась с дочерью Марией после новостей об ее аресте

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Федосеева-Шукшина ничего не знала о проблемах дочери.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина поговорила с дочерью Марией после новостей об ее аресте. Об этом изданию «Страсти» рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Накануне в Сети появилась информация о том, что Марию Шукшину якобы арестовали. Как рассказала юрист, ее клиентка об этом ничего не знает.

«Увидев шокирующие новости, и Ольга Васильевна и Лидия Николаевна сразу же постарались связаться с Марией Васильевной, которая, сестре не ответила в принципе, а матери ответила существенное время спустя», — поделилась Вербицкая.

Актриса убедила мать, что с ней все в порядке. От других разговоров Мария уклонилась из-за сильной загруженности, отметила адвокат. Источник новости, пустивший слух, так и не был найден.

Мария Шукшина почти не общается со своими родственниками. Большинство новостей о ее жизни семья узнает из заголовков СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестры Шукшины готовы мирным путем разрешить спор за права на работы отца.