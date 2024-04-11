Блогеру Шабутдинову предъявили новые эпизоды мошенничества
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Теперь их больше 70.
Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов в беседе с журналистами.
«Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества», — сказал он.
Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Прежде Шабутдинов обвинялся в совершении 50 преступлений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд наложил арест на деньги и машину блогера-инфоцыгана Шабутдинова.