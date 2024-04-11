Блогеру Шабутдинову предъявили новые эпизоды мошенничества

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Теперь их больше 70.

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества. Об этом сообщил его адвокат Калой Ахильгов в беседе с журналистами.

«Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества», — сказал он.

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после поступивших жалоб на его образовательные курсы. Известно, что в текущем году его доход составил 300 миллионов рублей. Если вина Шабутдинова будет доказана, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Прежде Шабутдинов обвинялся в совершении 50 преступлений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд наложил арест на деньги и машину блогера-инфоцыгана Шабутдинова.