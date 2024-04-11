«Процесс впустую»: в Кремле прокомментировали переговоры по Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

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Россия прежде заявила, что не намерена посещать мероприятие в Швейцарии, где вновь будут продвигать условия «формулы мира» Владимира Зеленского.

Переговоры по ситуации на Украине без участия России не имеют смысла и являются «процессом впустую». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он напомнил, что Москва, как и прежде, готова к переговорам. Однако именно Киев отказался от любого диалога, причем, на законодательном уровне.

«Президент Путин неоднократно подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса. Этот процесс для нас является предпочтительным для решения наших задач. Но в условиях, когда этот переговорный процесс сами себе запретили украинцы, пока мы не видим каких-то горизонтов впереди», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что на саммите по Украине в Швейцарии может обсуждаться мирный план, который впервые появился весной 2022-го на переговорах делегаций в Стамбуле.

«Действительно, был согласован документ. Но за два года — кстати, почти ровно за два года — ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022 года. И не принимать это во внимание при любых переговорах было бы недальновидно», — добавил Песков.

Швейцария намерена провести международный саммит по украинскому вопросу в июне 2024 года. Ожидается, что на встречу приедут представители более 80 стран, но точное число участников пока неизвестно.

На саммите планируется обсудить «формулу мира», представленную Зеленским и содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к России неприемлемыми.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД Швейцарии указали на необходимость участия России в мирном процессе.