Опубликованы новые кадры мощного извержения вулкана в Исландии

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Специалисты пока не берутся предсказать, когда он успокоится.

Завораживающие и вместе с тем пугающие кадры приходят с Исландии. К северо-востоку от города Гриндавик началось новое извержение.

Вулкан выбрасывает фонтаны лавы и густые клубы дыма. Раскаленные оранжевые потоки устремляются на сотни метров от кратера.

Вулкан проявляет активность уже в четвертый раз с декабря. Его извержение в январе привело к эвакуации города, когда лава вплотную подобралась к поселениям и сожгла жилые дома.

Сообщается, что на этот раз искусственные барьеры пока справляются со сдерживанием огненной стихии. Однако специалисты пока не берутся предсказать, когда вулкан успокоится.