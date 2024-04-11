Перестрелка длилась недолго: как силовики справились с боевиками в Нальчике
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ФСБ показала видео перестрелки с боевиками в пригороде Нальчика
Фото, видео: ИЦ НАК ФСБ России; 5-tv.ru
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Режим КТО действовал в регионе все утро.
ФСБ ликвидировала двух боевиков в пригороде Нальчика. Они планировали диверсии на территории Кабардино-Балкарии и были связаны с международной террористической организацией. Укрывались в небольшом коттедже на территории СНТ. Когда силовики предложили сдаться — открыли огонь. Корреспондент «Известий» Мурат Магомедов расскажет все в подробностях.