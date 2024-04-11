Перестрелка длилась недолго: как силовики справились с боевиками в Нальчике Сегодня, 14:17 38 38 ФСБ показала видео перестрелки с боевиками в пригороде Нальчика

Фото, видео: ИЦ НАК ФСБ России; 5-tv.ru

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Режим КТО действовал в регионе все утро.