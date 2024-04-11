Как на машине с разгону: почему дамба в Орске не выдержала напора воды

Дамба в Орске не выдержала потока высотой почти в два раза больше допустимого

Фото, видео: STRINGER / ТАСС; 5-tv.ru

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Масштаб наводнения отлично видно с высоты 13-го этажа.

Самая напряженная ситуация в Оренбурге сейчас в районе жилых многоэтажек — там устанавливают водоналивные дамбы. Что касается выплат по ипотеке за пострадавшее от паводка жилье, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Глава ведомства также высказался насчет обследования дамбы. Наталия Графчикова продолжит.

Масштаб наводнения отлично видно с высоты 13-го этажа. Вот эти пустыри в поселке Солнечный Оренбурга еще недавно были сухими. Сейчас вода уже вплотную подбирается к многоэтажкам. Подвалы новеньких многоэтажек затоплены, в домах нет электричества, проезд к жилому комплексу перекрыт.

«Вода подошла, там еще полметра есть. Сказали закрыть все магазины и все такое, потому что тоже, возможно, будет затоплен подвал», — сообщил местный житель Алексей.

Во дворе — баррикады из песка и глины. Местные жители, как могли, пытались остановить воду. Муж местной жительницы Светланы руководил процессом.

«Они взяли лопаты, приезжали камазы с глиной. Мы помогали, все это накрывали, все делали», — рассказала она.

Вода не уходит ниже по руслу, а скапливается и топит дома. Специалисты выясняют, где и по какой причине образовался затор. Из затопленных районов продолжают эвакуировать людей. Дома уходят под воду на глазах своих владельцев. Это — улица Черепановых — одна из самых низких точек в Оренбурге. Здесь уже развернули мобильные наливные дамбы. В городе работает оперативный штаб. Главные задачи сейчас — помочь людям, устранить последствия и, конечно, выяснить причины прорыва дамбы.

«Дамба держала высоту воды не более шести метров, а вода-то какая пошла — почти больше десяти. А это масса, умноженная на скорость. Это просто как разогнавшаяся машина ударила в эту конструкцию земляную вала», — объяснил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Вода в Урале прибавила 32 сантиметра. И поднялась выше десяти метров — превышен самый худший прогноз.