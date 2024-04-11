Обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье задержали под Тверью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Telegram / Ирина Волк / IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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Мужчину разыскивали с 7 апреля.

Силовики задержали обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Как уточняет осведомленный источник, предполагаемый наркоторговец был задержан в Тверской области. Сообщается, что сопротивления при задержании мужчина не оказывал.

Информацию подтверждают в МВД России.

Неизвестные напали на двух сотрудников МВД вечером 7 апреля в подмосковном Ногинске. По одной из версий, силовики сидели в засаде и поджидали наркокурьера, чтобы взять его с поличным. На месте появились двое, и по полицейским был открыт огонь. В результате нападения помощник участкового уполномоченного полиции Лосино-Петровского погиб на месте, а оперуполномоченный уголовного розыска в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Личность обвиняемого, который, предварительно, застрелил одного полицейского и ранил другого, была установлена накануне. Им оказался житель столичного региона Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения.

Наркоторговцу было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о наркоторговце.