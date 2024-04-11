Источник заявил об обысках в Club 500 и Siberia, принадлежащих блогеру Портнягину

Обыск проводится в принадлежащих Портнягину Club 500 и Siberia

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Портнягин / d.portnyagin

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По предварительной информации, он задолжал налоговой более 100 миллионов рублей.

В принадлежащих блогеру Дмитрию Портнягину помещениях Club 500 и банного комплекса Siberia проводятся обыски и следственные мероприятия. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Вероятно, это связано с проверкой Портнягина на предмет уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем. По данным источника, долг блогера составляет примерно 108,7 миллиона рублей.

Кроме того, правоохранители задержали супругу блогера Екатерину, ее везут на допрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в отмывании денег и мошенничестве, разрешили позвонить родным впервые за три месяца.