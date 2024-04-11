Первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание Героя страны

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Участница космического полета провела на МКС 14 дней.

Космонавт Марина Василевская удостоена звания Героя Белоруссии. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство.

Высокую награду первому космонавту в истории независимой Белоруссии вручал глава государства Александр Лукашенко. На церемонии присутствовали ее родители.

Также благодарственные письма получили другие участники и организаторы космического полета.

Марина Василевская вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и астронавтом из США Лорал О’Хара вернулась с Международной космической станции (МКС) 6 апреля. Новицкий и Василевская провели в космосе 14 дней, они прибыли на МКС на корабле «Союз МС-25» 25 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5» состоялся на космодроме «Восточный» в Амурской области.