Россиян предостерегли от посещения стран Ближнего Востока

Фото: Reuters / Shadi Tabatibi

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Особенно не следует путешествовать в Израиль и Ливан.

МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока в связи с нестабильной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ответ на вопрос журналистов.

«Напряженная обстановка в регионе Ближнего Востока сохраняется. По-прежнему остается нестабильной ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также в районе „голубой линии“ между Ливаном и Израилем», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Министерство предостерегло от посещения особенно Израиля, Ливана и палестинских территорий, за исключением случаев крайней необходимости. При этом в Иордании ситуация сейчас стабильна. Маловероятно, что боевые действия перенесутся туда из сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования лидеру ХАМАС после гибели его детей.