Подозреваемому в убийстве полицейского в Подмосковье заочно предъявлено обвинение
Фото, видео: Главное управление СК РФ по Московской области; 5-tv.ru
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Предполагаемый наркоторговец скрылся с места преступления, сейчас его ищут силовики.
Наркоторговцу, подозреваемому в нападении на полицейских, заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления СК РФ по Московской области.
Личность обвиняемого, который, предварительно, застрелил одного полицейского и ранил другого, была установлена накануне. Им оказался житель столичного региона Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения.
«Жителю города Истры заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (статьи 317 и 222 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в розыск», — говорится в сообщении ведомства.
Полицейские принимают меры, чтобы установить местонахождение Бурякова.
Неизвестные напали на двух сотрудников МВД вечером 7 апреля в подмосковном Ногинске. По одной из версий, силовики сидели в засаде и поджидали наркокурьера, чтобы взять его с поличным. На месте появились двое, и по полицейским был открыт огонь. В результате нападения помощник участкового уполномоченного полиции Лосино-Петровского погиб на месте, а оперуполномоченный уголовного розыска в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.
Злоумышленники скрылись с места на мотоцикле.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о наркоторговце.