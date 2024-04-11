Верховная рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudak

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Теперь в ряды армии призовут сотни тысяч украинцев.

Верховная рада приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Трансляцию заседания вел на YouTube-канале депутат Алексей Гончаренко*.

За принятие закона проголосовали 283 депутата, против — 21, а воздержались — 15. Демобилизацию, как отметил Гончаренко в Telegram-канале, просто «выбросили» из проекта.

Закон, в первую очередь, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения. В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву. Ожидается, что это приведет к мобилизации сотни тысяч украинцев.

Согласно данным украинского издания «Страна.ua», мобилизационный потенциал Незалежной составляет примерно 700 тысяч человек. До этого киевский режим заявлял о необходимости призвать около 500 тысяч украинцев на службу, но потом выяснилось, что власти снизят это число.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагал изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru писал, что демобилизацию могут исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ. Минобороны Украины предложило убрать ее из документа, а кабмин согласился.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга