Фото: Antti H'm'l'inen / ТАСС

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Запад отвлекается на подобные заявления, забывая о помощи Украине, считает финский президент.

Лидеры стран Североатлантического альянса должны быть менее воинственными в риторике против России. С таким призывом выступил президент Финляндии Александер Стубб в интервью газете Financial Times.

«Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается проверить статью пять устава НАТО о коллективной обороне и что Европа следующая на очереди. Я думаю, что мы должны готовиться к этому, но, на мой взгляд, это крайне маловероятно», — сказал он.

Стубб считает, что воинственная риторика отвлекает Европу от того, на чем она должна сосредоточиться: немедленной помощи Украине и подготовке своих войск к возможному конфликту. Финский президент призвал блок быть более подготовленным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг счел законным нанесение ударов ВСУ по военным целям РФ вне зоны СВО. Заявление он сделал во время пресс-конференции со Стуббом.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.