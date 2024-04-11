В Нальчике завершилась контртеррористическая операция, нейтрализованы два боевика
НАК: силовики нейтрализовали в Нальчике двоих боевиков, планировавших теракты
Фото, видео: ИЦ НАК ФСБ России; 5-tv.ru
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Их ликвидировали в ходе скоротечной перестрелки.
В пригороде Нальчика российские силовики нейтрализовали двоих боевиков, планировавших теракты в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил Информационный центр Национального антитеррористического комитата (ИЦ НАК).
«В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов», — говорится в сообщении.
Боевики были ликвидированы в ходе скоротечной перестрелки. Они были членами бандгруппы, которая входила в состав международной террористической организации. Бандиты планировали совершение ряда диверсий и терактов в республике.
Сейчас на месте боестолкновения работают взрывотехники ФСБ России, там уже нашли автомат и боеприпасы. Никто из гражданских не пострадал, потерь среди правоохранителей нет. Оперативно-розыскные мероприятия и следствие продолжаются.
УФСБ ввела утром 11 апреля режим контртеррористической операции (КТО) на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии. Отмечалось, что это необходимо для пресечения и раскрытия террористического акта.
Ранее 5-tv.ru писал, что в садовом товариществе в Нальчике спецназ блокировал боевиков, причастных к терроризму. Те открыли огонь по силовикам в ответ на предложение сдаться.