Умер испанский режиссер Хайме де Арминьян

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Выдающийся деятель кинематографа скончался на 98-м году жизни.

В Мадриде ушел из жизни известный испанский режиссер Хайме де Арминьян. Кинотворцу было 97 лет. О кончине знаменитости сообщила пресс-служба Главного общества авторов и издателей страны, выражая свои соболезнования.

Режиссера не стало вечером во вторник 9 апреля. Он скончался в своем доме. Причины смерти не разглашаются. Известно, что супруга Хайме покинула мир в 2016.

Де Арминьян был не только режиссером, но и сценаристом, драматургом и писателем. Он работал над множеством сериалов для телевидения, а также над различными пьесами.

Кинотворец дважды становился номинантом знаменитой премии «Оскар» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке». В первый раз в 1973 году за фильм «Моя прекрасная сеньорита» и во второй в 1981-м за картину «Гнездо».

Свою карьеру режиссер начал в 1950-х годах.

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