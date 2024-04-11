В Сириусе назовут лауреатов конкурса молодых музыкантов «Созвездие»

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За победу в «Созвездии» — так называется этот турнир — соперничают 15 финалистов, отобранных из 900 участников.

Имена новых звезд станут сегодня известны в России. На федеральной территории Сириус подведут итоги Всероссийского конкурса молодых музыкантов. За победу в «Созвездии» — так называется этот турнир — соперничают 15 финалистов, отобранных из 900 участников. Перед жюри выступают таланты с разных концов страны, включая новые регионы. Корреспондент «Известий» Максим Прихода выяснил, в чем секрет успеха.

Зал заполняет мощное и раскатистое крещендо. Это Рапсодия на тему Паганини Рахманинова. Все яркие краски произведения переданы бережно и точно.

«Для меня очень ответственно это играть. Безусловно, я стараюсь по максимуму вкладываться в каждый кусок, в каждый фрагмент», — отметил пианист, участник конкурса «Созвездие» Кирилл Роговой.

Кирилл Роговой родом из Иловайска, ДНР. За гран-при «Созвездия» борются лучшие музыканты со всей большой страны.

На конкурс прислали более 900 заявок. После жесткого отбора до финала дошли 15 человек. Это без преувеличения самые одаренные, увлеченные и упорные юные солисты России. Они не мыслят своей жизни без музыки и очень тонко ее чувствуют.

Здесь три категории: струнные инструменты — арфа, виолончель, скрипка, духовые — труба, кларнет, флейта и, конечно, фортепиано.

«Созвездие» — конкурс для молодых музыкантов. Иногда даже очень. В свои 13 лет Владислав Резников играет на кларнете на консерваторском уровне.

«Я только встал, можно сказать, на рельсы, и я намерен идти по ним очень долго, в хорошем темпе, никуда не сворачивая», — заявил кларнетист, участник конкурса «Созвездие» Владислав Резников.

Бессменный председатель жюри Сергей Ролдугин изначально задумывал этот конкурс как уникальный трамплин для молодых и талантливых.

«Они уже играют с лучшими оркестрами России. Больше того, предыдущие наши победители конкурса „Созвездие“ уже представляют, несмотря на санкции, наше искусство за рубежом. Недавно от Дома музыки были концерты проведены в Берлине, в Брюсселе, в Люксембурге и в Гаге, а сегодня улетают в Японию», — рассказал народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, председатель жюри конкурса «Созвездие» Сергей Ролдугин.

Уникальный пример — братья Бессоновы. Старшие Иван и Даниил уже звезды. Оба выигрывали гран-при «Созвездия» в 2020 и 2021 году. Младший брат Никита идет по их стопам.

«Вы можете увидеть, как я ломаюсь, как я выдохся, как у меня не получается или я проигрываю. Но вы никогда не увидите, как я сдался», — заявил скрипач, участник конкурса «Созвездие» Никита Бессонов.

И хотя у конкурсантов присутствует «спортивный» настрой, здесь для победы недостаточно играть быстрее громче и сложнее. Музыкант слышит сердцем, а мыслит образами.

«На самом деле, самая тонкая техника — это, может быть, шепотом что-то произнести, настолько заворожить преддверием чего-то главного. А вот как это делается, какими способами — вот это техника», — отметил Сергей Ролдугин.

И те, кто сможет овладеть этой техникой в совершенстве, завоюет сердца не только членов жюри, но и ценителей музыки со всей планеты. После «Созвездия» среди звезд мировой сцены всегда зажигается несколько сверхновых.