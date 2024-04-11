Режим КТО объявлен на части территории Нальчика в Кабардино-Балкарии
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
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Решение было принято региональным УФСБ.
На части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в оперштабе.
Отмечается, что данное решение принял руководитель республиканского управления ФСБ генерал-майор Петр Громушкин «в целях пресечения и раскрытия террористического акта». Вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.
Ранее 5-tv.ru писал, что 31 марта в городах Махачкала и Каспийск отменили режим контртеррористической операции. Три жителя республики были задержаны в ходе КТО, они планировали совершить теракты.
Отмечается, что в ходе осмотра мест задержания преступников были найдены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.