Госкомиссия разрешила третью попытку запуска «Ангары» с Восточного

Фото, видео: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk; 5-tv.ru

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Сейчас она проходит стадию летно-конструкторских испытаний — они как раз нужны для того, чтобы выявить все возможные ошибки.

Сегодня на космодроме Восточный уже в третий раз попытаются запустить ракету «Ангара-А5». Накануне старт был отменен из-за ошибки в системе контроля запуска двигателя.

А за день до этого произошел сбой в работе дренажного клапана. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объяснил, что ничего страшного в происходящем нет.

Сейчас «Ангара» проходит стадию летно-конструкторских испытаний. И они как раз нужны для того, чтобы выявить все возможные ошибки.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».