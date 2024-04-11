Быстро и четко: как российские минометчики противостоят атакам боевиков ВСУ
Российские минометчики противостоят атакам ВСУ на артемовском направлении
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Параллельно с минометчиками позиции украинских террористов громит артиллерия и дроны-камикадзе.
На артемовском направлении спецоперации атакам боевиков противостоят наши минометчики. Они наносят внезапные удары по живой силе и технике. Параллельно позиции ВСУ громит артиллерия и дроны-камикадзе. Все для того, чтобы нанести противнику максимальное огневое поражение. За боевой работой наблюдает корреспондент «Известий» Денис Кулага.
Минометная батарея 11-й бригады ВДВ выходит в срочном порядке на ночную смену — ВСУ пытаются контратаковать наши позиции в недавно освобожденном поселке Красное, еще его называют Ивановское.
На заднем фоне хорошо слышно, как рвутся вражеские кассетные боеприпасы. Но минометчики из Бурятии хладнокровно продолжают свою работу. Подробности — в репортаже.