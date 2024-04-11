Всем нужна помощь: поселок в Курганской области стремительно уходит под воду

Фото, видео: 5-tv.ru

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В магазины и к родственникам люди вынуждены добираться на лодках.

В Курганской области паводок отрезал от большой земли жителей целого поселка. Часть дворов ушла под воду. В магазины и к родственникам люди вынуждены добираться на лодках. Сейчас большой водный массив движется в сторону Кургана. Жители готовятся к эвакуации. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

С высоты размытые окраины села Усть-Уйское — как на ладони. Паводковые потоки по-хозяйски зашли в каждый двор. Местами улицы погрузились в воду на глубину до пяти метров.

Валентина Воробьева с трудом пробирается к собственному участку. Вода уже везде: затоплены гараж, сарай и подвал жилого дома. Но самое опасное — не это. Почти тысяча жителей оказались в водной блокаде.

«Поселок сейчас можно назвать самым настоящим островом: с одной стороны населенныц пункт окружил разлившийся Тобол, с другой — река Уй. Добраться до большой земли местные жители могут только на таких баркасах. Путь в одну сторону занимает около тридцати минут», — отметил журналист.

Наша лодка аккуратно огибает торчащие из воды автомобильные знаки. Где-то на глубине — затопленный деревянный мост и сельхозугодья.

«Сенокосы, пастбища вот были. Сейчас все покрыто водой. А тут грейдер был три километра, он весь полностью затоплен», — отметил паромщик Алексей Юсупов.

На этом месте была дорога. Теперь — лодочная переправа. Работает с шести утра и до захода солнца. По воде доставляют медикаменты и свежий хлеб. Этих запасов хватит на пару дней. Другие продукты завезли еще до прихода большой воды.

«У нас машина на этой стороне: привозим, перегружаем и также доставляем, в магазинах все есть», — подчеркнула бизнесмен Марина Корноухих.

Избавить от многих проблем мог бы новый современный мост, но местные власти почему-то отказываются его строить. И вместо этого ремонтируют старый — от весны до весны.

«Надо вот поехать куда, даже в ту же больницу, вот подстраиваемся — идем, просим, чтобы как-то перевезли, иначе…нет — значит в размашку плыть», — сказал житель села Усть-Уйское Александр Красюк.

Маломобильных граждан и пожилых людей заранее эвакуировали в безопасное место. В пунктах временного размещения работают врачи. Правда чаще людям требуется не медицинская, а психологическая помощь.

Пик паводка в Курганской области ожидается уже в ближайшие дни. В полной готовности около двух тысяч спасателей и 600 единиц техники. В круглосуточном режиме продолжается укрпеление областного центра. Уровень воды в Кургане по прогнозам превысит исторический максимум.