Рогов назвал Борреля мерзавцем после призыва вывести войска с Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Евродипломат, указал он, предлагает отдать атомную станцию в руки боевиков.

Слова верховного евродипломата Жозепа Борреля о необходимости вывести российские войска с Запорожской АЭС являются циничными. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Боррель — циничный мерзавец и негодяй, который, с одной стороны, осуждает атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС, но не называет их украинскими, а с другой — предлагает России отдать атомную станцию в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом», — сказал общественный деятель.

Боррель прежде призвал прекратить атаки на ЗАЭС, так как они увеличивают риски ядерного инцидента. Россия, добавил он, «должна уйти со станции».

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Запорожской АЭС Юрий Черничук предупредил о рисках ядерной катастрофы после атак ВСУ на станцию.