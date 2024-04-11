«Не бросали слов на ветер»: нанесет ли Иран ракетный удар по Израилю

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Defence Ministry

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Обстановка на Ближнем Востоке накаляется с каждым днем.

Иран ответит на удар Израиля по консульству страны в Сирии, в результате которого погибло несколько высокопоставленных офицеров. Об этом изданию KP.RU заявил ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Каким будет ответ Ирана — покажет время, но он будет. Иранские руководители никогда не бросали слов на ветер, особенно в отношении каких-то ответных действий», — сказал специалист.

Он предположил, что у Ирана в арсенале есть несколько вариантов. Среди них — атаковать силы ЦАХАЛ в секторе Газа, устроить диверсии на территории Израиля, нанести точечный удар по отдельным структурам еврейского государства, ликвидировать представителей Моссада или обстрелять израильские объекты в третьих странах.

«Причем вовсе не обязательно, что Иран возьмет на себя прямую ответственность за эти атаки. Напомню, что после убийства иранских ученых-ядерщиков был уничтожен один из лидеров Моссада, но тогда это не особо освещалось», — отметил Долгов.

При этом, по данным Bloomberg, США и союзники считают неизбежным ответный удар Ирана по Израилю. Потенциальное нападение с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам в Иране.