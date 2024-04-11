МЧС доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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В регион привезли продукты питания и чистую воду.

МЧС России доставило 35 тонн помощи для жителей Оренбургской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Оренбург. На борту порядка 35 тонн гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

В регион привезли продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги и бутилированную воду. Сбор, как отмечается, организовало правительство Тульской области.

Теперь гуманитарную помощь передадут властям Оренбургской области, чтобы те оказали поддержку пострадавшим от паводка.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минстроя Ирек Файзулин поручил оперативно восстановить жилье в Оренбуржье. Поставлена задача успеть закончить работы до конца лета.