Ударная группа вертолетов уничтожила украинскую ДРГ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov / TV Zvezda; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Затем экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Ударная группа армейской авиации уничтожила вражескую ДРГ на харьковском направлении

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Расчеты РСЗО «Ураган» ликвидировали скопление техники ВСУ на южнодонецком направлении

Разведка целей противника и корректировка огня реактивной артиллерии осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан», оснащенных современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасной подсветкой.

На этот раз воздушная разведка обнаружила скопление техники противника. После выезда и развертывания на огневой позиции расчет проводит наводку РСЗО на цель.

Всего через несколько минут после получения от БПЛА координат цели она поражается пакетом из 16 реактивных снарядов на расстоянии свыше 30 километров, обеспечивая ощутимую поддержку действиям штурмовых подразделений на передовой.

После стрельбы расчеты приступают к оперативной смене огневых позиций. Сейчас для них опасность представляют, в первую очередь, ударные дроны ВСУ, операторы которых ведут за нашими РСЗО настоящую охоту.