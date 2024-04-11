Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Многие зарубежные «партнеры» Незалежной не спешат передавать ВСУ современное вооружение.

«Добрая» дипломатия Незалежной по вопросу поставок ЗРК Patriot провалилась, теперь Запад получит жесткое требование. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Дипломатия по-доброму не сработала. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но я велел этой части заткнуться», — цитирует дипломата The Washington Post.

Министр признал, что Украина благодарна за предоставленную помощь, но он испытывает разочарование из-за непостоянности финансовой поддержки. Так, в потенциальных «странах-донорах» есть свыше 100 ЗРК Patriot, но многие отказываются передавать их Незалежной, сетует Кулеба.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад пытается достать Patriot для ВСУ в третьих странах.