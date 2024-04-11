Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Похоже, глава Незалежной забыл, чем закончилась предыдущая попытка перевернуть ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время нового контрнаступления ВСУ планируют разрушить Крымский мост. Об этом пишет Bild.

«Мы очень хотим разрушить российскую инфраструктуру. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», — сказал Зеленский.

В начале апреля американский миллиардер Дэвид Сакс назвал прошлогоднее контрнаступление ВСУ одним из крупнейших провалов в истории современности. Он раскритиковал политиков в США, которые поддерживают процесс милитаризации Незалежной, сочтя их «идиотами», которые не заслуживают доверия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине объяснили неспособность уничтожить Крымский мост.