Детей-маугли из подвала в Петербурге могут вернуть отцу или матери

Детей из подвала в Петербурге могут вернуть отцу или матери

Фото, видео: 5-tv.ru

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До сих пор непонятно, как семья потеряла квартиру.

В совершенно дикой истории сейчас разбираются полиция, следователи и органы опеки Петербурга. Возбуждено уголовное дело в отношении родителей троих детей, которых нашли в подвале дома.

Мальчишки двух, четырех и шести лет жили в жутких условиях: среди хлама, грязи, голубей и крыс. После развода с матерью в подвал их привел отец и они существовали там больше полутора лет.

Мать все это время жила с любовником в Самаре. Нам удалось пообщаться с родителями и они оба не видят ничего ужасного в сложившейся ситуации.

«Сказал, что хочет месяц пожить с детьми. Я разрешила. Этих условий не было. Только сейчас все увидела», — утверждает мать Анастасия Актемирова.

«Я не хочу давать интервью. Знаете, как меня все достало. Детей забрали… Жить негде было. Жили, пока искали квартиру», — сетует отец Артур Толипов.

Вопросов к родителям у следователей много. Начиная от состояния здоровья детей — их забрали из подвала с признаками ОРВИ и ссадинами — заканчивая отсутствием документов.

Кстати, мать уже привлекалась за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, так же у нее статья за кражу. До сих пор непонятно, как семья потеряла квартиру.

И тем не менее, детский омбудсмен Петербурга не исключает, что мальчиков могут вернуть папе или маме. Сейчас дети находятся в социальном учреждении.