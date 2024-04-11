Пик инфляции позади: главное из выступления Набиуллиной в Госдуме

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Так, меньше чем за полгода объемы вкладов в банках выросли на пять триллионов рублей.

Российские банки получили сотни заявлений на оформление кредитных каникул от пострадавших во время паводка. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Одобрены уже больше 200 заявок. Говоря об экономике всей страны, Набиуллина отметила стабильный рост и заявила, что это в том числе и результат повышения ключевой ставки.

Пик инфляции остался позади. Также председатель ЦБ призвала ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством.

«Чуть позже, в июле, заработает новый закон о противодействии кибермошенникам. В частности, будет двухдневный период охлаждения для переводов на подозрительные счета — этот период нужен, чтобы человек понял, что его обманывают, чтобы отказаться от переводов», — сказала глава регулятора.

Набиуллина также отметила, что россияне активно размещают деньги в банках. Меньше чем за полгода объемы вкладов выросли на пять триллионов рублей — благодаря высоким ставкам клиентам удалось заработать почти триллион.