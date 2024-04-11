В Оренбургской области развернули около трех километров водоналивных дамб
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru
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Ими защитят жизненно важные объекты.
В Оренбуржскую область бортом МЧС были доставлены так называемые водоналивные дамбы. Это легковозводимые конструкции из прочного композитного материала, которые наполняют водой.
Их функция точно такая же, как и у обычных насыпных сооружений, ими защитят жизненно важные объекты — школы, больницы. И, по информации корреспондента «Известий» Дениса Воробьева, за день в городе протянули три километра таких дамб.
Ранее 5-tv.ru писал, что к данному моменту в областном центре Оренбуржья подтоплено почти две тысячи жилых домов. В потенциально опасной зоне — вся застройка вдоль рек Урал и Сакм-Ара.
Участки, куда пришла вода, обесточивают и отключают газ, в Оренбурге проводится массовая эвакуация. Уровень воды в реке Урал продолжает расти.