Британец разрезал жену на 200 частей и неделю хранил их дома

В Великобритании мужчина разрезал жену на 200 частей и сбросил их в реку

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Суд уже вынес приговор преступнику.

В Великобритании 28-летний Николас Метсон из графства Линкольншир жестоко убил свою 26-летнюю жену Холли Брэмли. После зверской расправы мужчина расчленил тело женщины на 200 с лишним частей и хранил их в своей квартире больше недели. Суд вынес ему приговор.

Останки женщины были найдены в реке Уитэм в 2023-м году. Также известно, что убийца заплатил своему другу Джошуа Хэнкоку 50 фунтов стерлингов (в рублях это примерно шесть тысяч рублей), чтобы он помог ему избавиться от улик, сообщает BBC.

Родственники убитой заявляли, то мужчина избавился от жены, потому что она хотела развестись с ним. Однако сам Николас отказался назвать мотивы жестокого убийства.

Уточняется, что анонимный звонок навел полицию на дом Метсона и Брэмли. Неизвестный беспокоился за молодую женщину и, как оказалось, не зря. Правоохранительные органы осмотрели квартиру пары и обнаружили следы тщательной уборки и перестановки мебели, а также их смутил запах аммиака.

Вскоре в реке были обнаружены пластиковые пакеты с частями трупа. Николаса Метсона арестовали. Также было установлено, что это не первое преступление мужчины. Он и до этого издевался над партнершами.

В апреле преступник признал свою вину, как и его друг. Суд приговорил Метсона к пожизненному сроку с правом просить условно-досрочного освобождения через 19 лет и 316 дней.

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