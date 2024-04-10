США создадут архитектуру системы ПРО вместе с Японией и Австралией

Фото: www.globallookpress.com / US Army

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Три страны дополнительно усиливают военное сотрудничество.

США, Япония и Австралия готовы создать совместные структуры ПРО (противоракетной обороны). Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой в Белом доме.

Глава США сообщил, что страны создадут архитектуру совместной противовоздушной и противоракетной обороны. Также он отметил, что Вашингтон «с нетерпением ждет» совместных военных учений с Британией и Японией.

Сейчас Штаты и Япония усиливают сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Байден выразил надежду, что Токио будет сотрудничать с альянсом AUKUS.

Кисида же отметил, что пока Токио не приняло решение по этому вопросу. AUKUS — это пакт безопасности между США, Великобританией и Австралией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден продлил на год действие ряда санкций против России.