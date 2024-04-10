Зеленский допустил обсуждение мирного плана с Россией

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Однако он не желает видеть российскую сторону на саммите в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить «мирный план» с Россией, если его согласуют на предстоящем саммите в Швейцарии. Об этом пишет Bild.

«Мы приготовим план, и, я думаю, первые пункты будут готовы уже к первому саммиту со всеми деталями о том, что нужно сделать. И после этого мы разработаем этот план до конца, и тогда какие-то посредники, представители континентов, конечно, покажут этот план представителям России. Но только после того как у нас будет общее мнение — стран, которые действительно хотят мира, а не просто говорят», — заявил Зеленский.

При этом он считает, что представители России не должны присутствовать на мероприятии.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта после нескольких безуспешных раундов переговоров. Однако Зеленский заблокировал возможность диалога со страной на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле призвали учитывать геополитические реалии при переговорах по Украине.