«Всего один вопрос»: можно ли было предотвратить смерть певца Кунгурова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Психиатр Артем Гилев раскрыл причину смерти артиста.

Заведующий отделением интенсивной психиатрической помощи московского Психоневрологического диспансера, судебно-психиатрический эксперт Артем Гилев рассказал, что смерть 40-летнего оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова могла быть связана с депрессивным расстройством, передает KP.RU.

При таком недуге человек чувствует усталость, душевные переживания, неприятные ощущения в теле и муки.

Специалист отметил, что активная жизнь и социальная успешность не противоречат возможной депрессии.

Основной проблемой является то, что люди не разговаривают друг с другом, считает эксперт. Родным и близким Евгения необходимо было откровенно поговорить с ним и задать конкретный вопрос:

«Нужно просто спросить — нет ли у него мысли покончить с собой. И он расскажет, что да, он хочет, что ему очень плохо. А у нас считается, что неправильно такое спрашивать».

В случае, если человек признался в желании совершить суицид, необходимо срочно обратиться к психиатру. Такие высказывания не должны оставляться без внимания.

Артем Гилев предположил, что Евгений Кунгуров мог и раньше рассказать о своем желании уйти из жизни, но возможно его слова не восприняли всерьез.

О смерти оперного певца Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля. По предварительным данным, это было самоубийство, а сам певец в последнее время наблюдался у психиатра. Незадолго до трагедии жена исполнителя получила от него тревожное по содержанию сообщение.

Он предупредил супругу о своих намерениях. Это встревожило ее, но из-за невозможности оперативно приехать в Москву жена Кунгурова отправила в квартиру спасателей и психолога. Подъехав к дому, они увидели лежащее на земле тело артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мог ли несчастный брак привести к гибели Кунгурова.