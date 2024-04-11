Записку нашли у погибшей в ДТП женщины под Екатеринбургом

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О чем в ней идет речь?

Мать трехлетнего ребенка, погибшая в ДТП под Екатеринбургом, в записке извинялась за свои поступки и просила похоронить ее рядом с бабушкой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

«Она извинялась за свои поступки, просила вырастить сына и похоронить ее рядом с бабушкой», — говорится в материале.

При этом она оставила пароли от своих банковских приложений.

Авария произошла на перекрестке улиц Самородная и Баритовая, где легковой автомобиль столкнулся с фурой. Трехлетнего сына женщины госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что после ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.