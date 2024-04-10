Чернышенко и Решетников провели совещание с банками и инвесторами по созданию туринфраструктуры

Фото: Пресс-служба правительства России

Вице-премьер поручил создать условия для четвертой волны отбора проектов, которая в том числе будет способствовать развитию инфраструктуры в рамках проекта «Пяти морей».

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проектов по строительству объектов туринфраструктуры с использованием механизма льготного кредитования. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В совещании приняли участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, гендиректор корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов, инвесторы и представители банков, участвующих в программе, а также регионов, на территории которых планируется реализация проектов.

«Президент Владимир Путин поддержал расширение программы льготного кредитования по строительству туристической инфраструктуры. В рамках нее были поддержаны практически все заявки, которые соответствуют условиям программы. Реализация данных проектов позволит создать в регионах гостиницы с совокупным номерным фондом — более 59 тысяч. На сегодняшний день отобраны проекты из 55 регионов общей стоимостью порядка 900 миллиардов рублей. Эта инфраструктура очень важна для роста внутреннего турпотока, чтобы наши граждане путешествовали по стране и не вывозили деньги в другие государства. Поэтому необходимо как можно скорее удовлетворять растущий спрос, предоставляя бизнесу льготные кредиты», — отметил вице-премьер.

Чернышенко поручил создать условия для четвертой волны отбора проектов, которая в том числе будет способствовать развитию инфраструктуры в рамках проекта «Пяти морей». Регионам также необходимо оказать поддержку в реализации туристических проектов.

«По поручению главы государства в прошлом году мы существенно расширили программу льготного кредитования крупных туристических проектов. Особое внимание уделили гостиницам самого востребованного сегмента — 3-4 „звезды“. И впервые включили в программу возможность строительства крупных инвестиционных проектов — аквапарков, круглогодичных парков развлечений, инфраструктуры горнолыжных курортов», — сказал Решетников.

Очередной отбор проектов по программе льготного кредитования завершился в конце марта. По итогам рассмотрения заявок для поддержки отобраны 189 проектов из 55 регионов страны с кредитным портфелем на сумму порядка 620 миллиардов рублей и общей стоимостью порядка 900 млрд рублей.

В их числе — 167 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом в 38,1 тысячи номеров и 22 крупных инвестиционных проекта без номерного фонда, среди которых аквапарки, круглогодичные парки развлечений и горнолыжные комплексы.

С учетом предыдущих двух отборов, общий номерной фонд, который будет построен по программе льготного кредитования, составит более 59 тысяч номеров. Ежегодная посещаемость новых туристических объектов — почти 22 миллиона человек.

«Программа льготного кредитования в рамках 141 Постановления Правительства РФ — очень важный и действенный инструмент помощи бизнесу в реализации приоритетных инфраструктурных проектов, способствующий достижению целей нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. В рамках третьего этапа отбора по линии Туризм. РФ были представлены 35 инвестиционных проектов. В результате 100% заявок были одобрены», — говорит Суханов.

Благодаря этому партнеры корпорации получили возможность воспользоваться условиями льготного кредитования на сумму 159,2 миллиарда рублей. Это также обеспечит создание дополнительно более 9,6 тысячи новых гостиничных номеров.