Захарова потребовала от международных структур осудить атаку ВСУ на журналистов

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Представители СМИ из России попали под украинский обстрел в районе Кременной в ЛНР.

Атака украинских боевиков на российских журналистов в районе Кременной в ЛНР является очередной преступной акцией киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует. Под прицел украинских боевиков попадают относящиеся к гражданским лицам безоружные корреспонденты, фотографы и операторы», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что атаки на представителей средств массовой информации — это прямое нарушение международных гуманитарных норм. Однако Украина открыла настоящую охоту на российских журналистов с применением всех возможных средств поражения, и все это — при молчаливом согласии своих западных кураторов.

Представитель МИД РФ потребовала от международных структур решительно осудить украинскую атаку на российских журналистов и отреагировать на террористические атаки киевского режима на СМИ РФ.

Также Захарова напомнила, что именно режим Зеленского стоит за убийствами журналистки Дарьи Дугиной, а также военкоров Владлена Татарского, Ростислава Журавлева и Бориса Максудова.

Группа журналистов, которая работала в районе города Кременная в Луганской Народной Республике, попала под обстрел со стороны боевиков Вооруженных сил Украины 10 апреля. Ранение в ногу получил оператор Денис Шум, корреспондент Артем Юндас получил контузию. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о химической «лампочке» ВСУ, обнаруженной в ДНР.