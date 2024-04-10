В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,7

Фото: Depositphotos / albund

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Подземные толчки также ощущали жители Казахстана.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-западе Китая. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР примерно в 21 час по местному времени (около 18 часов по московскому времени — Прим. ред.). По оценкам специалистов, это произошло на глубине порядка десяти километров.

Несколькими часами ранее в том же районе Китайский сейсмологический центр зафиксировал толчки магнитудой 4,7, но уже на глубине около 20 километров.

Также, согласно информации Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана, колебания ощущали жители Алма-Аты. Информации о возможных разрушениях и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке прервалось из-за землетрясения.