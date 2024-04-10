«Ключевой момент»: в Швейцарии прокомментировали участие Белоруссии в саммите по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Конференция назначена на июнь текущего года.

Участие Белоруссии в саммите по Украине в Швейцарии является маловероятным. Об этом на пресс-конференции в Берне глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

«Маловероятно, что Беларусь примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, и присутствие Минска не является ключевым моментом. Мы исходим из того, что позиция Беларуси напрямую связана с позицией России», — сказал дипломат.

Швейцария намерена провести международный саммит по украинскому вопросу в июне 2024 года. Ожидается, что на встречу приедут представители более 80 стран, но точное число участников пока неизвестно.

При этом Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите. Впрочем, Москва и так не собиралась присутствовать на мероприятии. На саммите планируется обсудить «формулу мира», представленную Зеленским и содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к России неприемлемыми.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский надеется на участие Индии в саммите по Украине.