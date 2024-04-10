Миллион вариантов: итальянец рассказал, как правильно сочетать пасту с соусом

Фото: www.globallookpress.com

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С правильно подобранным соусом вы сможете превратить свой обычный ужин в шедевр кулинарии!

Многие любители пасты из России любят сочетать это великолепное блюдо, как правило, вместе с томатным соусом или даже кетчупом. Такое сочетание является привычным и вкусным для нас, хоть и не очень понятным для итальянцев.

Однако мы можем даже не подозревать, насколько разным может быть такое незамысловатое блюдо в зависимости от формы макаронного изделия и вида соуса.

О том, как подавать пасту и с чем ее сочетать, шеф и ресторатор Уиллиам Ламберти рассказал для Газета.ру.

Оказалось, что для пасты существует огромное количество видов соусов.

«Есть миллионы вариантов: сливочные, томатные, винные соусы, но самое главное иметь оливковое масло самого высокого качества и сыр пармезан. Всегда будет вкусно», — рассказывает шеф-повар.

Кроме того, выяснилось, что в Италии существует около 300 разновидностей пасты. Однако есть еще более пугающие данные о 600 видах. При этом в каждом регионе страны есть свои особенности в приготовлении пасты, и для каждый формы необходим свой соус.

Ламберти советует сочетать короткую фигурную пасту с бороздками с соусами неоднородной консистенции. Например, для фарфалле, фузилли, орикьетте лучше всего делать соус из крупных кусочков овощей, мяса, грибов. Можно даже добавить эти макароны в суп или салат.

Для пасты в форме трубочек подойдет какой-нибудь густой соус. Например, для пенне ригате, тортильони и ригатони. При этом, по словам Ламберти, важно оценивать не только форму, но и размер, чтобы ингредиенты лучше соединялись были примерно одного формата.

Ресторатор также отметил, что для длинной и гладкой пасты —лингвини, феттучини, тальятелле — лучше всего подойдет однородный соусом. Например, к ним идеально подойдет соус песто, маринара или сливочный. Лучше еще добавить немного оливкового масла, чтобы паста не слипалась.

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